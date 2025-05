Roland Garros, Paolini avanza al secondo turno: battuta Yuan

(Adnkronos) - Jasmine Paolini perde un set ma avanza al secondo turno del Roland Garros 2025, seconda prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne a Parigi. L'azzurra, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, supera la cinese Yue Yuan, numero 89 del ranking Wta, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in un'ora e 40 minuti.