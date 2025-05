MotoGp, caos a Silverstone. Incidente per i fratelli Marquez, poi ripartono e cade Bagnaia

(Adnkronos) -

È successo di tutto nei primi giri del Gp della Gran Bretagna di MotoGp. Dopo una partenza lanciata, con la Yamaha di Fabio Quartararo, che partiva in pole position, che si è fatto subito sorpassare, i fratelli Marquez sono caduti a distanza di pochi giri l'uno dall'altro. Prima è toccato ad Alex, pilota del team Gresini e dominato della Sprint di ieri, poi alla Ducati di Marc, leader del Mondiale Piloti.

Proprio la caduta di Marc Marquez ha provocato una bandiera rossa, con la pista che si era bagnata d'olio. Lo stop alla corsa ha permesso ai due fratelli di tornare ai box e cambiare moto, per presentarsi poi in griglia per la nuova partenza. Allo spegnimento del 'secondo' semaforo Pecco Bagnaia si prende subito la seconda posizione, poi però sbaglia una curva e scende in decima. La giornata no del pilota italiano si conclude nel giro successivo, quando Bagnaia scivola sull'asfalto di Silverstone ed è costretto a ritirarsi dalla gara.