Riascoltati per voi: Led Zeppelin - Physical Graffiti (1975)

Benvenuti nel ventunesimo appuntamento con la rubrica settimanale dedicata alla musica, “Riascoltati per voi”. Oggi ci ritroviamo nel 1975, un’epoca in cui il rock stava vivendo una delle sue fasi più esplosive, esaltanti e creative. I Led Zeppelin, dopo aver già scolpito il loro nome nella storia della musica, alzano ulteriormente l’asticella con il disco “Physical Graffiti”: un doppio album, un viaggio sonoro, un mosaico di stili e influenze che ancora oggi lascia senza fiato. Semplicemente immenso, un’esperienza totale.

Nel 1975, io non ero ancora nato, ma è stato nella mia adolescenza che ho iniziato a scoprire i Led Zeppelin, immergendomi nei loro album con una curiosità quasi religiosa. Uno dietro l’altro, ho avuto il privilegio di ascoltarli e di emozionarmi ogni volta. Però, “Physical Graffiti” è arrivato quasi come una rivelazione: bisogna immergersi in un ascolto “tutto d’un fiato”, perché solo così lo si può apprezzare e capire appieno. La potenza della voce di Robert Plant, la chitarra visionaria di Jimmy Page, il basso solido e fantasioso di John Paul Jones e la batteria mastodontica di John Bonham hanno reso ogni pezzo un’esperienza irripetibile.

Se c’è un disco che rappresenta la versatilità, la maestria e la grandiosità dei Led Zeppelin, credo proprio sia questo. Qui non ci sono né limiti né barriere: si passa dal rock potente di "Custard Pie" e "The Rover" all’ipnotico blues orientaleggiante di "Kashmir", un brano che non ha di certo bisogno di presentazioni e che incarna la quintessenza dell’epicità musicale dei Led Zeppelin. Ci sono momenti di pura energia come "Trampled Under Foot", con quel groove irresistibile ispirato al mitico Stevie Wonder, e altri momenti più riflessivi e malinconici come il brano "Ten Years Gone”.

Ciò che mi colpisce di più è come l’album riesca a essere così vario eppure così coeso. Anche i pezzi meno noti, come "In the Light" con il suo intro mistico di tastiere, o "Bron-Yr-Aur", un intermezzo acustico di una poetica bellezza, contribuiscono a creare una vera e propria opera d’arte. Per non dimenticare "Night Flight" e "The Wanton Song", piccoli gioielli che meritano sicuramente molto più riconoscimento.

Sono estremamente convinto che, nel corso degli anni, "Physical Graffiti” sia rimasto un punto di riferimento assoluto per chiunque voglia capire fino a che punto può spingersi il rock. È un album che richiede attenzione e dedizione, che non può essere consumato frettolosamente facendo altro, di certo non può essere usato come sottofondo musicale per le faccende domestiche. Ancora oggi, ogni volta che rimetto il vinile sul giradischi, percepisco la stessa sensazione di stupore che ho provato al primissimo ascolto.

Un consiglio da amico? Se non l’avete mai ascoltato per intero, è il momento giusto per farlo! Premete play o appoggiate la testina sul piatto e lasciatevi trasportare: “Physical Graffiti” non è solo un album, è un viaggio che non smetterà mai di stupire.

I miei brani preferiti sono: "Custard Pie", "The Rover", "In My Time of Dying", "Trampled Under Foot", "Kashmir", "In the Light", "Bron-Yr-Aur", "Ten Years Gone", "Night Flight", "The Wanton Song", "Sick Again".

Voto: 9,5

Tracce:

1) Custard Pie – 4:13

2) The Rover – 5:36

3) In My Time of Dying – 11:04

4) Houses of the Holy – 4:01

5) Trampled Under Foot – 5:35

6) Kashmir – 8:31

7) In the Light – 8:44

8) Bron-Yr-Aur – 2:06

9) Down by the Seaside – 5:14

10) Ten Years Gone – 6:31

11) Night Flight – 3:36

12) The Wanton Song – 4:06

13) Boogie with Stu – 3:51

14) Black Country Woman – 4:24

15) Sick Again – 4:43

Durata: 82 minuti.

Formazione:

- Robert Plant – voce, armonica a bocca.

- Jimmy Page – chitarra, chitarra solista, slide guitar, mandolino.

- John Paul Jones – basso, organo, pianoforte elettrico, mellotron, chitarra, mandolino, sintetizzatore, organo Hammond.

- John Bonham – batteria, percussioni.

Mi piacerebbe davvero conoscere le vostre impressioni! Condividete con me i vostri pensieri non solo su "Physical Graffiti”, ma anche sui Led Zeppelin e sull'impatto che la loro musica ha avuto sulle vostre vite. Ogni opinione è un pezzo in più di questa grande storia musicale che ci unisce.

Alla prossima tappa del nostro viaggio musicale!