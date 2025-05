Quaregna Cerreto, Vigili del Fuoco e 118 in soccorso di una donna coinvolta in un sinistro (foto di repertorio)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto nel comune di Quaregna Cerreto. L'allarme è scattato intorno alle 17.30 di oggi, 25 maggio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cossato per la messa in sicurezza del veicolo, assieme ai sanitari del 118, impegnati nelle operazioni di prima assistenza alla conducente. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.