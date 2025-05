Intervento di soccorso al Parco Burcina di Pollone. Stando alle prime ricostruzioni, una donna di circa 63 anni sarebbe scivolata in un sentiero e si sarebbe infortunata ad una caviglia. L'allarme è scattato poco prima delle 13 di oggi, 25 maggio.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 assieme ai Vigili del Fuoco per la prima assistenza alla malcapitata. In seguito, proprio quest'ultima sarebbe stata trasportata in ospedale per le cure del caso.