Doppio incidente stradale a Gaglianico, una giovane in ospedale

Doppio incidente stradale a Gaglianico nella giornata di ieri, 24 maggio. Il primo si è verificato intorno alle 16, dove un 55enne di Biella avrebbe perso il controllo del mezzo per cause al vaglio dei Carabinieri e si sarebbe schiantato contro una pietra, posta a lato della carreggiata. Fortunatamente il conducente non avrebbe riportato conseguenze gravi nell'impatto.

Più tardi, alle 21, due auto si sono scontrate, sempre in paese: dalle informazioni raccolte, una biellese di 23 anni è finita in ospedale per gli accertamenti di rito. Presenti, oltre ai militari dell'Arma, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza.

Infine, a Villa del Bosco, alle 22.30, un veicolo ha travolto in pieno un cinghiale, comparso all'improvviso sulla strada. Sul posto è intervenuto il personale preposto per il recupero della carcassa dell'animale, rimasto ucciso nel sinistro.