Il valore della memoria, ANPI e autorità ricordano l'Eccidio della Garella FOTO

Il valore della memoria da tramandare alle nuove generazioni. È il tema emerso dalla cerimonia di questa mattina, 25 maggio, avvenuta presso il monumento dei Caduti di Buronzo. Qui, il 15 marzo 1945, venne compiuto un fatto efferato: l'Eccidio della Garella. In questo luogo, infatti, 12 giovani furono barbaramente uccisi da un plotone di esecuzione nazista.

A ricordarne l'estremo sacrificio le autorità cittadine, assieme agli interventi del professor Gabriele Ardizio (storico e insegnante) e del presidente dell'ANPI provinciale di Biella Gianni Chiorino. Presente anche una rappresentanza di associazioni vicine al Biellese, come l'ANPI di Quarona, nella persona del presidente Maria Maddalena Marchina. Per l'occasione, è stata anche deposta una corona in memoria di chi ha dato la vita per la libertà.