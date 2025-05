Biella: buca sulla pedonale di via Liguria, pericolo per ciclisti e pedoni

Un lettore ha scritto alla redazione per segnalare la presenza di una buca lungo la pista pedonale e ciclabile di via Liguria, a Biella. Il punto critico si trova poco dopo l’ingresso dei campi da tennis, in un tratto frequentato ogni giorno da pedoni, runner e ciclisti.

La presenza della buca rappresenta un potenziale pericolo per chi percorre il tratto in bicicletta o a piedi, specialmente nelle ore serali, quando la visibilità si riduce. I cittadini auspicano un rapido intervento di manutenzione per mettere in sicurezza l’area.