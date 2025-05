Dorzano in festa per Santa Rita, processione con benedizione finale (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Fedeli, bambini e famiglie in festa a Dorzano per Santa Rita. La celebrazione, anticipata da una processione per le vie del paese, ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, 25 maggio, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, sulle note della Filarmonica di Cavaglià.

In tale occasione, sono state benedette prima in piazza le motociclette poi in chiesa le rose. Nel suo intervento, il parroco di Dorzano, don Adriano Bregolin, ha rivolto parole di sentito ringraziamento per tutti coloro, dai volontari alle maestre passando per i più piccoli, che hanno contribuito alla realizzazione di questa ricorrenza, oltre a prendervi parte. La giornata si è poi conclusa con un piccolo rinfresco in compagnia.