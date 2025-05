Strade più sicure a Biella: la Provincia pronta a usare i droni per il controllo della rete viaria

Controllare e mantenere in buone condizioni le strade è uno dei compiti più importanti della Provincia di Biella. Un'attività che richiede impegno costante, sia per garantire la sicurezza di chi viaggia, sia per rispettare quanto previsto dalla legge.

Il Servizio provinciale che si occupa della gestione delle infrastrutture per la mobilità è ogni giorno al lavoro con il proprio personale cantoniere per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo tutta la rete stradale del territorio.

Ed ora, per rendere ancora più efficaci le attività di controllo e monitoraggio, la Provincia ha deciso di fare un passo avanti nella tecnologia acquistando un drone, che permetterà di ispezionare le strade anche a distanza, in modo rapido e sicuro, raggiungendo anche le zone più difficili da controllare a piedi o in auto. L’obiettivo è trovare un dispositivo che risponda alle esigenze specifiche degli operatori provinciali e che possa essere un valido supporto nel loro lavoro quotidiano. Un piccolo ma importante investimento per migliorare la sicurezza e la qualità delle strade biellesi.

"Le nuove tecnologie possono essere sempre un valido aiuto specie in determinati settori - commenta il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo - . In questo caso per esempio, sono convinto che un drone è un grado di arrivare facilmente dove l'uomo arriverebbe con notevoli difficoltà e impiego di risorse, quindi può sicuramente rappresentare un valido aiuto".