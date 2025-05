A Occhieppo Superiore i cani sono protagonisti di Strabau, dimostrazioni cinofile a Villa Mossa FOTO e VIDEO

A Occhieppo Superiore i cani sono protagonisti di Strabau, dimostrazioni cinofile a Villa Mossa (servizio di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Ha richiamato un gran numero di persone e famiglie, complice anche la splendida giornata di sole, l'edizione 2025 della Strabau, in programma nella giornata odierna, 25 maggio, a Occhieppo Superiore.

Grande curiosità ha sicuramente suscitato la dimostrazione cinofila svoltasi nell'area verde di Villa Mossa. In azione diversi conduttori, assieme ai loro amici a quattro zampe e uno speciale figurante, con tanto di tuta protettiva.

In un'area delimitata del parco, sono andati in scena alcuni ardimentosi esercizi come l'attacco, la difesa e la disciplina, oltre all'illuminazione tecnica di ogni movimento. Presenti diversi cani, con i loro padroni, tutti ben attenti alle dimostrazioni.

Al mattino, invece, si è tenuta la passeggiata benefica non competitiva da circa 5 km, sempre in compagnia del proprio animale da compagnia, seguita poi da un interessante momento di educazione cinofila curato dagli operatori di Biella Soccorso Cinofilo.