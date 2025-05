Educazione ambientale: gli studenti di Graglia a lezione con i Carabinieri Forestali

Un incontro speciale all’insegna dell’educazione ambientale.

Il 24 maggio presso il Rifugio Alpe Pianetti di Graglia i Carabinieri Forestali di Sordevolo hanno raggiunto gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Graglia per un incontro ludico-formativo sull’ambiente. I ragazzi, che hanno dormito una notte in tenda a contatto con la natura biellese, si sono confrontati con i militari su quanto sia cruciale rispettare l’ambiente in cui viviamo, per la nostra salute e per quella delle generazioni future. La parola chiave infatti è dunque stata SOSTENIBILITÀ.

Durante l’incontro, i militari hanno spiegato ai ragazzi l’importanza di proteggere il nostro pianeta attraverso comportamenti responsabili, illustrando i principi fondamentali del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), che raccoglie le principali norme italiane a tutela dell’ambiente.

Con esempi pratici e un linguaggio adatto all’età degli studenti, si è parlato della gestione dei rifiuti, la salvaguardia delle risorse naturali e il rispetto della biodiversità.

Uno spazio importante della lezione è stato dedicato anche al corretto comportamento da tenere in montagna: i Carabinieri forestali hanno spiegato come frequentare in modo sicuro e rispettoso i sentieri e gli ambienti naturali, sottolineando l’importanza di non lasciare rifiuti, rispettare la fauna e la flora locali e muoversi in modo responsabile per prevenire incendi o danni all’ecosistema.