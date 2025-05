Cobolli non si ferma più: vince Atp Amburgo e diventa numero 26 del ranking

(Adnkronos) -

Flavio Cobolli non si ferma più. L'azzurro ha vinto il torneo Atp 500 di Amburgo, superando in finale il 27enne russo Andrey Rublev, numero 17 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 (in un'ora e 28 minuti di gioco). Cobolli diventa così il quarto italiano a vincere il torneo di Amburgo dopo Paolo Bertolucci (1977), Fabio Fognini (2013) e Lorenzo Musetti (2022).

Secondo titolo quest'anno per il romano, dopo quello vinto a Bucarest (Atp 250). Ora Cobolli è il numero 26 al mondo.