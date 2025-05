Biella: Motori accesi oggi a Biella per la terza edizione del Rally Lana Revival FOTO e VIDEO di Chiarini per newsbiella.it

Oggi, sabato 24 maggio, Biella si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione per accogliere la terza edizione del Rally Lana Revival, appuntamento che anche quest’anno rientra nella prestigiosa rassegna "Ruote nella Storia", promossa da ACI Storico e Automobile Club d’Italia. A curarne l’organizzazione, l’Automobile Club Biella, con l’obiettivo di celebrare una gara leggendaria nata negli anni Settanta.

La manifestazione, coordinata dall’ente presieduto da Andrea Gibello e diretto da Paolo Pinto, è entrata nel vivo oggi pomeriggio, coinvolgendo la città in un evento che proseguirà fino all’alba, regalando agli appassionati uno spettacolo mozzafiato sotto il cielo notturno biellese.

Immancabili le vetture storiche e d’epoca, vere protagoniste della giornata: tra i modelli più attesi, spiccano la Lancia Stratos – con ben 14 esemplari –, la Porsche Carrera 911, la Lancia Fulvia HF, la Renault R8 Gordini, la Fiat 124 Sport, la Mini Cooper, la MG B, la Austin-Healey 3000, e molte altre icone dell’automobilismo.

“Ci siamo. Oggi il cuore di Biella batte più forte per il Rally Lana Revival 75/25 – ha dichiarato il Presidente di AC Biella, Andrea Gibello – La nostra città oggi è diventata un teatro a cielo aperto, pronto a celebrare la bellezza dei motori storici, la passione per l’automobile e il profondo legame tra sport e territorio. È una giornata speciale, tra mostre, iniziative ed emozioni condivise. Emozionante vedere oltre 230 equipaggi al via, molti dei quali giovanissimi: una conferma del valore del nostro lavoro nel trasmettere questa passione alle nuove generazioni”.

Il pomeriggio si è aperto alle 13.00 con il controllo documenti e la distribuzione dei road book in Viale Matteotti. Alle 14.00, in Piazza Vittorio Veneto, ha preso vita La Mostra - Rally Lana Since 1973, che racconta mezzo secolo di storia tra motori e territorio. Alle 17.00, sempre in piazza, si è tenuto il tributo a Claudio Maglioli, indimenticato pilota e preparatore biellese, seguito dall’omaggio ai campioni del passato.

Dopo il saluto delle autorità è partita ufficialmente la prima vettura della Classic Experience dalla pedana di Viale Matteotti. In serata, alle 21.05, la carovana sosterà per il buffet al Gifenga Village, mentre nella notte, intorno alle 00.30, è prevista una seconda sosta alla piscina di Pray. L’arrivo della prima vettura è atteso verso le 02.30, sempre in Viale Matteotti.

Grande attenzione anche alla sostenibilità ambientale, tema al centro di questa edizione grazie alla collaborazione con Green Ark, realtà innovativa impegnata nel miglioramento della qualità della vita e nella promozione di pratiche responsabili. “Il futuro – ha sottolineato Gibello – si costruisce con passione, ma anche con visione e responsabilità”.

A sottolineare l’importanza dell’evento anche la partecipazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Prof. Gilberto Pichetto Fratin, del Sindaco di Biella, Dott. Marzio Olivero, e delle autorità locali, a conferma della risonanza nazionale della manifestazione.