Tante cose da fare a Biella il 24 e il 25 maggio

Sabato 24 Maggio

- Gaglianico, Palio dei rioni, al circolo CRC gara di bocce, gara di scopa, calciobalilla, serata gara di canto in anfiteatro

- Salussola, party sport

- Biella, alle 20.30, San Cassiano, Santa Messa, presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella Festeggiamenti di Maria Ausiliatrice

- Crevacuore, l’area mercatale si riempirà di colori e fantasia grazie all’ esposizione dei lavoretti realizzati dagli alunni della Scuola Primaria.

- Golf Club Cavaglià, Memorial Mario Marcianesi by M&A

- Cossila San Giovanni processione

- Bioglio, Danza Creativa Danza Terapia

- Mezzana Mortigliengo, Una camminata per (ri)scoprire tutti assieme le bellezze e la memoria collettiva

- Candelo, La Biblioteca Civica Livio Pozzo propone la lettura della fiaba "Il cucu' del re"

- Candelo, le giornate della danza, alla sala degli affreschi, dalle 14 alle 16

- Vigliano, le giornate della danza, palestra dalle 19,30

- Biella, luna park

- Albatros, cena sociale dello S.c.Biella presso Albatros a Ponderano Atleti, dirigenti e soci si troveranno allo ski indoor per chiusura stagione 2024/25 e premiazione dalla gara sociale svoltasi a Torgnon il 5 aprile scorso.

- Biella, 3° Rally della Lana Revival, dalle 14 in viale Matteotti, test drive in piazza Vittorio Veneto, partenza alle 19

- Da Brusnengo parte la Transumanza alle 21, arriva alle 14 all'Alpe Campelli

- Biella, bocciodromo FINAL FOUR VOLO 24 - 25, Campionati di Serie A Maschile, Femminile e Under 15 , dalle 8,30 finale femminile e finale under 15, dalle 15, semifinali maschili

- Strona, "Strona & Arte"

- Graglia, casolare Campra, benessere in Movimento dalle 9,30

- Biella, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 presso l'Auditorium di Città Studi di Biella l'Associazione insieme è... di più e la Consulta Provinciale degli Studenti organizza una conferenza aperta a tutte le famiglie degli studenti della provincia di Biella sul tema genitori e figli.

- Biella, "Vintage Market", Fondazione Clelio Angelino

- Vigliano Biellese, Villa Era, via Giuseppe Rivetti, 53, dalle 9 a Villa Era: corso di tessitura

- Oropa, dalle 15, Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Valdilana, Conca dei Rododendri, Oasi Zegna, dalle 10,30 Acquerello e benessere in natura

- Campiglia Cervo, La Pro Loco Biella e Valle Oropa organizza una piacevole e suggestiva passeggiata ad anello tra i boschi della Valle Cervo, con partenza da Campiglia Cervo.

- Azoglio, In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, proseguono le Camminate Partigiane organizzate dalla sezione ANPI Varallo Alta Valsesia

- Brovato, festa di San Bernardino dalle 17 con apertura mercatino, solenne messa con corale di Piatto

- Cossato, concerto della mamma, la manifestazione avrà inizio alle 20.45 e vedrà l’attesa esibizione del coro Noi Cantando di Cossato, diretto da Monica Magonara, e della Corale di Casapinta, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta

- Valdilana, località Baso, Oasi Zegna, Passeggiate guidate in Conca dei Rododendri Orario dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30

Domenica 25 Maggio

- Gaglianico, palio dei rioni, ore 9 partenza sfilata , 9,30 apertura giochi, dalle 10,30 presso i giardini, 17 presentazione torte in gara presso l'anfiteatro, ore 18 festa chiusura e premiazioni

- Oropa, dalle 11, Visite guidate al Santuario

- Golf Club Cavaglià, seconda edizione del Trofeo F.I.S.A.R. Biella

- Masserano, Palazzo dei principi, via Roma 188, dalle 16 "Giallo a Corte" presso il Palazzo dei principi

- Dorzano, festa di Santa Rita ore 16 celebrazione e processione per il paese preceduta dalla Filarmonica di Cavaglià

- Valdilana, Conca dei Rododendri, Oasi Zegna, dalle 10,30 Acquerello e benessere in natura

- Oropa, dalle 15, Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Castelletto Cervo, Ricordo dell'Eccidio della Garella, dalle 10,30 presso il monumento di Buronzo

- Vigliano Biellese, Villa Era, via Giuseppe Rivetti, 53, dalle 9 a Villa Era: corso di tessitura

- Salussola, via Cav.Silvio Sardi 6, alle 17 PERCORSI SONORI NELLA RETE MUSEALE BIELLESE

- Valdilana, località Baso, Oasi Zegna, Passeggiate guidate in Conca dei Rododendri Orario dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30

- Graglia, casolare Campra, benessere in Movimento dalle 15

- Castelletto Cervo, Cantone Chiesa, dalle 10 Camminata e picnic sui sentieri della Baraggia alla scoperta del Priorato Cluniacense

- Occhieppo Superiore, torna la Strabau

- Strona, "Strona & Arte"

- Cossato, frazione Castellengo, dalle 9 Apertura Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge

- Biella, "Vintage Market", Fondazione Clelio Angelino

- Biella, luna park

- Viverone, Aromatika, dalle 10:00 alle 19:00, Area Verde, Punta Becco, evento dedicato al benessere per dare spazio e voce a mente, corpo e spirito, immersi nel suggestivo paesaggio del lago di Viverone

- Biella, bocciodromo FINAL FOUR VOLO 24 - 25, Campionati di Serie A Maschile, Femminile e Under 15 , dalle 8,30 finale maschile

- Ponderano, Fiore Day, il parco si trasforma in un’arena di emozioni! dalle 14.30 al campo da basket attività sport musica per bambini, in ricordo di Coach Fiorenzo

- Biella, 3° Rally della Lana Revival, arrivo ore 3,15 circa in viale Matteotti

- Transumanza , parte alle 9 dal Bocchetto Sessera al seguito della mandria della famiglia Croso (A/R 12 km dislivello 300 mt), alle 12 Transumanza per tutti con partenza alle 12 al seguito dalla mandria della famiglia Ferrero (A/R 5Km in piano)

MOSTRE

- Biella, dal 21 al 30 maggio 2025 Palazzo Ferrero a Biella ospita Versaglia , una mostra che raccoglie opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico G. e Q. Sella di Biella, del Liceo Artistico di Brera di Milano e dell’Istituto De Nicola di Sesto San Giovanni, insieme ai lavori di numerosi artisti contemporanei.

- Valdilana, da sabato 17 maggio a domenica 16 novembre 2025, gli spazi di Casa Zegna a Trivero Valdilana (Biella) accolgono un racconto visivo che intreccia fabbrica, comunità e natura, in armonia con i temi che si inscrivono nella linea di azione della Fondazione.

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Tenere alta la fronte. Diario e disegni di prigionia di Silvio Mosca

- Biella, via Seminari, 3 Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese fino al 28/09

- Biella, mostra di quindici costumi originali del film The Opera! firmati Dolce&Gabbana, allestita per l'occasione nella Sala Seminari di Città Studi, sarà visitabile dal 21 fino al 25 maggio con orario 10-19 gratuitamente su prenotazione scrivendo all’indirizzo unibiella@cittastudi.org

- Sordevolo, V Appuntamento Angela Lobefaro. Soulscape Report; Villa Cernigliaro, La Serra dei Leoni 25 maggio > 6 luglio da giovedì > domenica ore 15 > 19:00