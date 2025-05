Cresce la preoccupazione a Borgomanero per la scomparsa della sedicenne Maya Basra

Cresce la preoccupazione a Borgomanero, dove si cerca una ragazza di 16 anni, Maya Basra, di cui non si hanno notizie da ormai due settimane. Era uscita per fare una passeggiata con un’amica, ma non ha fatto più ritorno.

In seguito alla denuncia di scomparsa da parte dei genitori, i carabinieri di Borgomanero hanno dato il via alle ricerche. La ragazza si è allontanata da casa senza telefono né documenti; frequenta il secondo anno dell’istituto tecnico “Leonardo Da Vinci” e ha fatto parte della squadra di twirling di Santa Cristina di Borgomanero.

Nel corso delle ricerche, le forze dell’ordine hanno ricevuto diverse segnalazioni di avvistamenti tra Milano, Brescia e Bergamo, ma per il momento nessuna è andata a buon fine. La famiglia, anche tramite i social, lancia un disperato appello a chiunque abbia visto Maya o abbia sue notizie, per aiutarli a trovarla. La ragazza è alta 1,65 metri, ha i capelli lunghi e castani. Chi abbia notizie può contattare le autorità competenti.