Si tratta di un giovane di 24 anni di Biella la vittima della tragedia a Pistolesa

Aggiornamento: E' un giovane del 2001, la vittima dell'ennesima tragedia che si è consumata oggi sul ponte della Pistolesa.

Aggiornamento: Il Drago dei Vigili del Fuoco è atterrato a Vallemosso per coadiuvare il personale sul posto nel recupero del corpo. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la vittima sia una ragazzo di Biella. Attendiamo conferme.

Le notizie che arrivano sono ancora frammentarie e, al momento, non si conosce ancora l'identità della persona che ha deciso di togliersi la vita gettandosi dal Ponte della Pistolesa. Intorno alle 5 di questa mattina i Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto non hanno tardato ad individuare il corpo della vittima e a procedere con le operazioni di recupero della salma, operazioni che sono ancora in corso. Spetterà ora alle autorità competenti fare luce sulle circostanze e sulle cause che hanno portato la persona a compiere il gesto estremo. Sul posto anche i Carabinieri.

seguiranno aggiornamenti