Spazio Ragazzi Divertistudio, al via le iscrizioni al Summer Village 2025

Preparate grembiuli, pennelli, scarpe comode e tanta fantasia… perché sta per partire il Campus degli Artisti!

A darne notizia lo staff di Spazio Ragazzi Divertistudio: “Siamo felicissimi di annunciare l’apertura delle iscrizioni al Summer Village 2025, il nostro mitico Centro Estivo di Spazio Ragazzi, dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Un’estate all’insegna della creatività: danzeremo come gli antichi greci, scriveremo come scribi misteriosi, cucineremo ricette del passato, dipingeremo con mille colori e ci tufferemo nel teatro e nelle emozioni… sempre giocando e imparando”.

Quando? Dal 9 giugno al 5 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, sì, anche ad agosto!Dove? Presso la sede di Piazza G. Falcone 3, Biella. Il modulo di iscrizione, da compilare e restituire entro e non oltre venerdì 30 maggio 2025, lo potete richiedere scegliendo una di queste modalità: via email a divertistudio@gmail.com; su WhatsApp al numero +39 338 8675 806 oppure compilando il modulo online cliccando direttamente.

Le iscrizioni sono flessibili: potete scegliere una o più settimane, anche non consecutive, secondo le vostre esigenze. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci: 348.0188 561, 333.980 2422 o 338.8675 806. Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook per restare aggiornati su tutte le attività in programma!