Biella: Riprendono i lavori di completamento di via Lamarmora

Con grande soddisfazione, l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Biella, Cristiano Franceschini, annuncia la ripresa dei lavori di completamento di via Lamarmora, un intervento strategico per la riqualificazione urbana della città.

“Dopo la sistemazione della sede stradale eseguita recentemente, si sta procedendo alla posa degli impianti floreali all’interno dello spartitraffico del viale. Inoltre, il primo tratto dello spartitraffico all’incrocio con via Torino, attualmente caratterizzato da un cordolo provvisorio, sarà completamente riqualificato e convertito in un’area verde, migliorando così l’estetica e la fruibilità dello spazio pubblico.

Un elemento fondamentale di questo intervento è l’installazione di un sistema di irrigazione automatica per il mantenimento dell’impianto floreale, garantendo così la salute e la bellezza delle nuove aree verdi con una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche.

Tenevo particolarmente a questo progetto sin dall’inizio del mio mandato e sono orgoglioso di vederlo concretizzarsi in tempi così rapidi - dichiara l’Assessore Franceschini. La qualità dell’intervento non si limita a un miglioramento estetico, ma rappresenta un valore aggiunto per la città. Rendere Biella più verde e accogliente è una priorità che sto perseguendo con determinazione."