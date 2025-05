A Biella tornano le gite estive per la terza età

L'Assessorato alle Politiche Sociali e il partner Centro dinamico propongono ai cittadini della terza età di Biella una splendida gita estiva al Lago d'Iseo per il giorno 12 luglio. Un'occasione unica per godere della bellezza del paesaggio e trascorrere una giornata all'insegna della spensieratezza.

Non mancheranno però anche interessanti spunti culturali per arricchire questa esperienza. Le prenotazioni telefoniche saranno aperte il giorno 27 maggio dalle 9 alle 12, i richiedenti saranno poi ricevuti in ufficio su appuntamento.