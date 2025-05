Giornata Europea dei Parchi, visite guidate in Burcina

L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore celebra la Giornata Europea dei Parchi (24 maggio) portando il pubblico a visitare le sue aree protette grazie alla guida dei suoi guardiaparco, che più di ogni altro sapranno raccontare storia, caratteristiche e aneddoti delle Riserve naturali, cuore pulsante dell’Ente, e dei loro abitanti.

Il primo appuntamento sarà venerdì 16 maggio, con ritrovo alle 20.30, per visitare il Museo ornitologico delle Lame del Sesia (via XX Settembre, 12, Albano Vercellese) e, a seguire, una visita notturna al Parco per sentire i canti e i rumori del bosco. Il giorno dopo, sabato 17 maggio, doppio appuntamento con visita guidata alla Riserva Naturale del Fondo Toce (ore 9.30, ritrovo presso strada di accesso al campeggio Isolino) e alla Riserva Naturale della Bessa (ore 15, ritrovo presso il Centro visite di Vermogno-Zubiena).

La Giornata Europea dei Parchi, sabato 24 maggio, sarà animata con la visita guidata al Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago (ore 9.30, ritrovo in via Gattico 6, Mercurago di Arona) e alla Riserva Naturale Parco Burcina (ore 15, ritrovo al laghetto presso Casina Blu). Sabato 7 giugno, infine, un guardiaparco dell’Ente accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’Area Naturalistica Le Ginestre (ore 14.30). Tutte le visite guidate nelle Aree dell’Ente sono a ingresso libero, e annullate in caso di forte maltempo; è possibile prenotare il proprio posto attraverso la piattaforma di biglietti online www.eventbrite.it

Erika Vallera, Commissaria dell'Ente di gestione, sottolinea: "La Giornata Europea dei Parchi è un’occasione preziosa per condividere con il pubblico la bellezza e il valore delle nostre aree protette. Grazie alla competenza e alla passione dei guardiaparco dell'ente, ogni visita si trasforma in un’esperienza unica per far sentire i fruitori parte di un ecosistema da custodire con responsabilità e affetto. Con il programma culturale “Proteggiamo la natura con la cultura” vogliamo proprio evidenziare quanto natura e cultura siano parti dello stesso racconto, che parla di cura, conoscenza e rispetto."

Le iniziative per la Giornata Europea dei Parchi sono parte del programma culturale 2025 dell’Ente “Proteggiamo la natura con la cultura”, che continua con appuntamenti e iniziative per adulti e bambini.