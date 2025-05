Fiorello: "Mi piacerebbe condurre 'Domenica In', ma lo farei a modo mio"

(Adnkronos) -

Fiorello alla guida di 'Domenica in'? A parlarne è lo stesso showman in una diretta Instagram in cui ha svelato di avere sempre avuto un'idea per un format diverso da quello attuale. In una diretta notturna su Instagram insieme a Fabrizio Biggio, Fiorello ha parlato dell'ipotesi di un 'Domenica In' post Venier, "quando Mara non avrà più voglia".

"Ho fatto 'Buona domenica' con Maurizio Costanzo. Secondo me la domenica si possono fare belle cose: hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai un grande spettacolo", ha detto lo showman, spiegando che il suo sarebbe un programma diverso da quello attuale.

"Mara l'ha fatto alla Mara Venier. Io faccio spettacolo, non sono capace a fare le interviste. Farei il grande spettacolo del sabato sera, però la domenica pomeriggio, con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, super ospiti". Poi ha aggiunto: "Però ci dobbiamo sbrigare perché, voglio dire, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto".

Durante la diretta Instagram con Biggio, Fiorello ha spiegato che "noi cerchiamo di cambiare, di 'Viva Rai 2' abbiamo fatto due edizioni, ma avremmo potuto farne altre otto per come stava andando. Adesso stiamo in radio, ci stiamo rilassando in attesa di un'altra idea".

"Che ne penso di un possibile ritorno di Fiorello nel palinsesto Rai? E' come chiedermi se voglio Mbappè alla Lazio", ha detto a stretto giro il direttore dell'Intrattenimento Day Time Angelo Mellone nel corso della presentazione dei palinsesti estivi del Day Time della Rai. "Se lui scegliesse di fare una cosa del genere -ha scherzato poi Mellone- torno a fare l'autore e vado a lavorare con lui".