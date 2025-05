Pietro Micca, 13° posto nazionale per la ginnasta Viola Mantoan

Termina con un ottimo tredicesimo posto la Finale Nazionale del Campionato Individuale Allieve Gold per Viola Mantoan. La giovane portacolori della ginnastica artistica di APD Pietro Micca, si è confrontata con determinazione venerdí 16 e sabato 17 maggio a Civitavecchia, con tutte le migliori ginnaste d’Italia; tredicesima nel programma base e undicesima nell’avanzato, chiude al tredicesimo posto nella somma dei due punteggi ottenendo il suo miglior risultato nazionale della sua carriera da allieva.

Il miglior modo per salutare la categoria e passare junior la prossima stagione! Grande soddisfazione nei suoi occhi e in quelli del Direttore Tecnico Marica Giovannini, felice di aver visto una bella maturazione e tanta determinazione nella sua ginnasta. Lo stesso weekend a Cameri il settore Silver di Pietro Micca era impegnato nella seconda prova del Campionato individuale Silver LB3 ed LC3.

Nel livello LB3 in categoria allieve 3, chiudono al 6º posto Francesca Enrico, all’8º Ludovica Bellino e al 10º Matilda Zotti; mentre nella categoria successiva è ottava Giorgia Jovani. Livello LC3 base per Nicole Marinoni che chiude la sua gara al quarto posto fermandosi a soli due decimi dal podio. Stessa sorte per Nina Plankensteiner che in LC3 avanzato termina ad un soffio dalla medaglia di bronzo, mentre Arianna Belli termina settima in categoria senior 1.

A Torino nello stesso weekend impegnati anche i maschietti della ginnastica artistica di Pietro Micca che nella prova unica del Campionato di Squadra Silver LA ottengono una splendida vittoria. Mattia Rubino, Ettore Guglielmino, Thiago Pasquadibisceglie, Paolo Taranzano ed Eric Diana chiudono quindi la loro fase regionale con grande soddisfazione del loro staff tecnico.