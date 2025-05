Provincia di Biella, trent’anni di storia: una giornata di festa tra dipendenti, istituzioni e territori

Una giornata di celebrazioni per ricordare, onorare e condividere trent’anni di attività della Provincia di Biella. Oggi, venerdì 23 maggio, a partire dalle ore 9.00, le porte del Palazzo della Provincia si apriranno per accogliere dipendenti, presidenti ed esponenti delle istituzioni locali in una serie di eventi dedicati alla storia dell’ente, al suo ruolo e al futuro dei territori che rappresenta.

Alle 9.00, nella Sala Becchia, si terrà l’incontro “Festeggiamo con i dipendenti”. Il presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, aprirà la giornata con un intervento di saluto e introduzione. In questo primo momento saranno consegnate le targhe di riconoscimento ai dipendenti in servizio fin dalla Prima Consigliatura (1995–2000), testimoni diretti della nascita dell’ente. La cerimonia sarà accompagnata da un intermezzo musicale curato dall’Accademia Perosi, e si concluderà con un brindisi e il tradizionale taglio della torta.

Alle 10.30, nella Sala Consiglio, sarà il turno di “Celebriamo con i Presidenti e con le Province”. Dopo i saluti del presidente Ramella Pralungo e del presidente dell’UPI nazionale (Unione delle Province d’Italia), interverranno gli ex presidenti della Provincia di Biella, offrendo uno sguardo sul percorso istituzionale e sulle sfide affrontate nel corso degli anni. Anche questo momento sarà arricchito da musica, brindisi e torta.

Il pomeriggio sarà invece dedicato al dialogo con il territorio. Alle 15.30, sempre nella Sala Consiglio, è in programma l’evento “Celebriamo con i Sindaci del Biellese e i Presidenti delle Province del Piemonte”. Dopo i saluti istituzionali, si entrerà nel vivo con il confronto dal titolo “La Provincia, casa dei Comuni”, a cura dell’UPI nazionale. L’incontro sarà un’occasione per discutere il ruolo attuale delle Province e le prospettive future, in un contesto di collaborazione tra enti locali.

La giornata si chiuderà, come nei precedenti appuntamenti, con un momento musicale curato dall’Accademia Perosi e un brindisi finale.