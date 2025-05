Più sicuri insieme”: a Salussola i Carabinieri al fianco della comunità

Lunedì 26 maggio 2025, alle ore 15:00, presso la sala consiliare del Comune di Salussola, si terrà un incontro pubblico organizzato dall'Arma dei Carabinieri, volto a sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione dei reati. L'iniziativa fa parte di una serie di appuntamenti promossi nel Biellese per rafforzare il legame tra forze dell'ordine e comunità locali, con l'obiettivo di fornire strumenti utili per riconoscere e contrastare fenomeni criminali, come le truffe.

Durante l'incontro, i Carabinieri illustreranno le principali strategie di prevenzione e risponderanno alle domande dei cittadini, promuovendo un dialogo diretto e costruttivo. L'evento è aperto a tutti e rappresenta un'importante occasione per accrescere la consapevolezza e la sicurezza all'interno della comunità di Salussola.