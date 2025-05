Pettinengo, a Villa Piazzo si fa luce sulla tratta di esseri umani: Kimberly Hogan ospite d’onore.

Venerdì 23 maggio alle ore 18:15, Villa Piazzo apre le sue porte a un appuntamento di grande valore civile e culturale: il quinto incontro dell'“Accademia dell’Accoglienza”, progetto internazionale ideato dall’Associazione Pacefuturo. Al centro del dibattito, una delle più gravi violazioni dei diritti umani del nostro tempo: la tratta di esseri umani.

Ospite d’eccezione sarà la professoressa Kimberly Hogan, direttrice del Center for Human Trafficking Research and Training alla Southern Miss, attiva da oltre un decennio nella lotta contro la tratta. Accademica e attivista, Hogan ha trasformato la sua ricerca in azione concreta, costruendo sistemi di supporto per le vittime e gestendo centri di accoglienza per donne e bambini sopravvissuti. Con oltre 2,5 milioni di dollari in finanziamenti federali, il suo lavoro ha inciso profondamente nella realtà del sud degli Stati Uniti.

Durante l’incontro, dal titolo “Traffico di esseri umani nel sud degli USA”, Hogan offrirà uno sguardo diretto su un fenomeno spesso invisibile ma diffuso, che si manifesta in forme diverse: dallo sfruttamento sessuale al lavoro forzato. Le sue parole getteranno luce sui meccanismi di adescamento, spesso operati tramite social media e piattaforme digitali, e sulla vulnerabilità delle fasce più fragili della popolazione: giovani senza dimora, comunità marginalizzate, vittime di abusi.

“La linea che separa lo sfruttamento lavorativo dalla tratta vera e propria è sottile – ha dichiarato Hogan in un'intervista rilasciata in vista dell’incontro – e si definisce attraverso elementi come coercizione, frode e abuso della vulnerabilità. È la privazione della libertà, non solo la violazione dei diritti, a rendere un caso una forma di tratta.”

Il pubblico verrà invitato anche a riflettere sul proprio ruolo attivo nella società. “Ci sono segnali che ciascuno può riconoscere”, sottolinea Hogan. “Persone che sembrano controllate, impaurite, isolate. Se qualcosa appare fuori posto, è importante fidarsi del proprio istinto.”

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube Pacefuturo ODV-ETS, rendendo possibile la partecipazione anche a distanza. Al termine dell’incontro, seguirà un rinfresco conviviale presso Villa Piazzo.