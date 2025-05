"Connessione": l’estate tra teatro e territorio a Sordevolo FOTO

Si intitola “Connessione”: è il nuovo programma di eventi estivi che animerà Sordevolo questa estate. L’Anfiteatro sarà il cuore pulsante della manifestazione con 7 appuntamenti su 10 in cartellone. Gli altri avranno come location altri luoghi magici, dove il tempo sembra essersi fermato: l’Oratorio di San Grato, il Santuario di Graglia e il Chiostro di San Sebastiano a Biella.

Entusiasta il sindaco di Sordevolo Riccardo Lunardon: “Siamo un piccolo paese di montagna che riesce a fare grandi cose, grazie a una comunità unita e appassionata. Siamo forse anche un po' degli incoscienti da organizzare eventi del genere con pochi mezzi, ma abbiamo tanta voglia, e soprattutto c'è una comunità che risponde, senza la quale non si potrebbe fare nulla”.

Lunardon spiega anche come non sia casuale la scelta di location come anche l'Oratorio di San Grato e il Sanatuario di Graglia: “Graglia rappresenta il ponte tra noi e Ivrea, mentre l'Oratorio di San Grato era anche meta di personaggi illustri come Benedetto Croce”, conclude il primo cittadino.

Il logo dell'evento è stato ideato da una consigliera comunale, Tessa Cerruti.

Nel calendario ospiti come Giorgia per il primo appuntamento, la data zero mercoledì 11 giugno, ma anche Andrea Pucci, Maurizio Lastrico per chiudere l'8 luglio con Masterclass speccacolo di danza contemporanea con Michele Merola.