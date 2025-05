Confesercenti, Angelo Sacco lascia la presidenza dopo 12 anni

Durante la riunione del 19 maggio scorso, la presidenza di Confesercenti del Biellese ha preso atto con rammarico delle dimissioni del proprio presidente Angelo Sacco che giunge dopo 3 mandati consecutivi.

La scadenza di questo terzo mandato era già originariamente fissata nella primavera 2025 ma gli organi nazionali di Confesercenti avevano prorogato di un anno tutte le cariche e, pertanto, fino al 2026. Nonostante questo prolungamento dell’incarico, Sacco, ha deciso di terminare comunque il proprio mandato come da programma, per ragioni unicamente personali legate alla lunga durata della carica, ricoperta per 12 anni e dal conseguente impegno quotidiano.

Le dimissioni comporteranno l’elezione di un nuovo presidente al termine dell’assise congressuale, nella primavera 2026. In tale periodo di vacanza della carica, svolgerà le funzioni di presidente, l’attuale vice, Vittorio Giordano, noto imprenditore biellese nell’ambito della ristorazione e storico associato Confesercenti. La presidenza ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto da Angelo Sacco, sia per quello che riguarda l’assetto organizzativo dell’Associazione che ha portato, tra l’altro, ad un notevole ricambio generazionale del personale dipendente, sia per la crescita e la stabilizzazione dell’associazione stessa sotto il profilo economico/finanziario.

Soddisfazione è stata ancora manifestata per la crescita della rappresentanza esterna di Confesercenti del Biellese, riconosciuta e apprezzata dagli interlocutori istituzionali e territoriali. Il presidente uscente Angelo Sacco ha dato la propria disponibilità a collaborare con gli organi dirigenti di Confesercenti del biellese fino alla primavera 2026.

"E’ stato un piacere aver contribuito, assieme allo staff dei nostri dipendenti e ai tanti associati che si sono impegnati attivamente, alla crescita della nostra associazione in termini numerici e di rappresentanza – spiega Sacco - Auguro di proseguire su questa strada e di migliorare ancora la presenza di Confesercenti nel territorio biellese. È stata una esperienza ricca di soddisfazioni che mi ha concesso di conoscere persone che non dimenticherò."