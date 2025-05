Cossato, incidente in Super: attimi di paura per un 31enne alla guida (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione per un 31enne alla guida, rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. È successo ieri, intorno alle 9.40, lungo la Superstrada, in direzione di Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità dell'uscita di Cossato. Fortunatamente è rimasto indenne. Sul posto i Carabinieri per la viabilità e i rilievi di rito, assieme al carro attrezzi, impegnato nelle operazioni di recupero del veicolo.