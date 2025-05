A Cossato torna la Festa della Mamma con una doppia esibizione corale

Quest’anno, la tradizionale Festa della Mamma è in programma un paio di settimane più tardi del solito, in quanto la data esatta avrebbe coinciso con l’Adunata Nazionale degli Alpini a Biella, da poco conclusa con grande successo.

“Lo spettacolo si terrà venerdì 23 maggio - spiega la presidente Ida Saviano - con il prezioso patrocinio del comune di Cossato, ma non più al teatro comunale, bensì nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, che il vicario can. don Fulvio Dettoma ha messo, cortesemente, a nostra disposizione”. La manifestazione avrà inizio alle 20.45 e vedrà l’attesa esibizione del coro Noi Cantando di Cossato, diretto da Monica Magonara, e della Corale di Casapinta, diretta da Bruno Giacomini e gli spassosi interventi del mago clown Teo, che farà senz’altro divertire moltissimo i bambini e anche gli adulti. Condurranno la serata con la consueta bravura, simpatia e professionalità Paolo e Sara Bortolozzo.

Al termine dell’attesa serata, avrà luogo l’ormai tradizionale estrazione dei biglietti della Lotteria della Mamma, dove sono in palio ben 60 premi. Come sempre, la maggior parte dei premi in palio nella lotteria, sono stati donati da esercizi commerciali aderenti a Cossatoshop che, ancora una volta, hanno dato un prezioso aiuto anche nella vendita dei biglietti della lotteria fra i loro clienti ed amici. All’attesa manifestazione, sono stati invitate, come al solito, le massime autorità civili e religiose.

“La nostra lotteria viene organizzata, ogni anno, per raccogliere dei fondi - spiega ancora la presidente Ida Saviano - in modo da poter aiutare le famiglie con grosse difficoltà economiche, per motivi di salute o per mancanza di lavoro, pagando loro delle bollette di luce e gas, l’acquisto di pellet, il pagamento di rate del canone di affitto e così via. La nostra attività assistenziale può contare sulla consulenza delle assistenti sociali del consorzio socio-assistenziale Cissabo e c’è, da sempre, anche una preziosa collaborazione sinergica con le associazioni assistenziali delle parrocchie, del Fondo Edo Tempia, dell’Auser e della Croce Rossa Italiana”.