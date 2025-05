Anffas, nuovo volto per il centro diurno. Manavella: “Mancano gli uffici, in corso valutazioni”

“Sono terminati i lavori di ristrutturazione e di miglioramento degli impianti di riscaldamento del Centro diurno dell’Anffas provinciale. Un intervento lungo e complesso, iniziato addirittura nel lontano 2013. Il cantiere era stato sospeso e poi riaperto l’anno scorso, per chiudersi pochi giorni fa. Il taglio del nastro ufficiale è arrivato durante le feste pasquali, con la presenza del vescovo di Biella Roberto Farinella e del sindaco di Gaglianico Palo Maggia”. A darne notizia Ivo Manavella, presidente della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas, che ha fatto il punto del progetto.

“Ci sembrava un momento solenne e importante – riporta - In realtà definitivamente i lavori sono finiti da poco. Facendo i conti dall’inizio, si tratta di una cifra consistente. Perché abbiamo speso circa 320mila euro. Tutti soldi nostri, tranne il contributo di una famiglia che ha sostenuto la metà della spesa per arredamenti e mobili. Un aiuto prezioso da parte di persone che, nonostante il bellissimo gesto, hanno chiesto di rimanere anonime”.

E ancora, aggiunge Manavella: "Abbiamo sostanzialmente sistemato la parte est della struttura, quella che si affaccia sulla Strada Trossi. Nel dettaglio, abbiamo eliminato l’amianto presente sul tetto, rifatto la sala mensa, gli spogliatoi per il personale, i laboratori per gli ospiti e sistemato altre parti comuni. Non avremmo terminato perché tutta la parte degli uffici sarebbe da riqualificare. Ma dobbiamo valutare costi e disponibilità, in un momento non facile per tutte le associazioni del terzo settore. I costi delle materie prime e dell’energia sono aumentati e senza aiuti regionali non è facile andare avanti. Anche l’aumento dei costi del personale, in ragione del rinnovo del contratto, incide e non poco sulle nostre disponibilità. Valuteremo. Temo che non realizzare determinati lavori ci risulterebbe, alla lunga, più costoso che portarli a termine. E penso ad alcuni infissi e finestre, che sono molto datate e quindi disperdono calore, facendo salire di molto i costi delle bollette".

La Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, nei giorni scorsi, ha approvato il bilancio, che ha segnato un attivo leggermente superiore rispetto all’anno passato. "Un piccolo ma importante segnale, visti i tempi" commenta in conclusione Manavella.