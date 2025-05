A Candelo c'è la banca del tempo, favorisce l'aggregazione sociale da 25 anni

A Candelo funziona molto bene una Banca speciale che ha 25 anni di attività: la Banca del tempo in cui lo scambio non è il denaro, ma il tempo di ognuno di noi. “Fondamentale scopo della Banca - afferma la presidente Rosita Barco - è favorire l’aggregazione sociale e far emergere la cultura della reciprocità, basata sullo scambio di saperi e incrementando quei rapporti di “buon vicinato”, un tempo alla base della nostra società e oggi, purtroppo, in via di estinzione. Noi ci proviamo e i risultati sono buoni”.

Le volontarie della Banca del tempo scambiano anche “tempo-ore” con il Comune e in cambio hanno qui la sede. Inoltre, insieme agli altri volontari, aiutano sia nella gestione del front office per la distribuzione libri, sia aiutando nell’organizzazione di attività per i più piccoli (laboratori, teatrini, letture ecc.). La banca del tempo, in occasione di varie iniziative della Proloco nel 2024, ha scambiato parecchie ore-tempo con la Proloco che ha ricambiato donando materiale per la biblioteca (libri e colori per attività coi bimbi per un totale di euro 355,00 circa). È stato un bel gesto quello della Proloco di Candelo a favore di tutta la collettività.

Scambi possono essere fatti anche con altre associazioni o anche persone fisiche. La banca del tempo di Candelo fa parte del coordinamento banche del tempo del Piemonte e tiene contatti con altre realtà e con la sede centrale. Sono stati realizzati in passato seminari e incontri con BdT di altre regioni e province.

Come raggiungerla: Sede presso Biblioteca Civica “Livio Pozzo” in via Matteotti 48, 13878 Candelo Tel. 015-2535146 Email:bancadeltempo.candelo@gmail.com