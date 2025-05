Biella, quartiere Riva in festa per Maria Ausiliatrice: processione con messa del vescovo Farinella

Festeggiamenti di Maria Ausiliatrice nella Parrocchia di San Cassiano, a Biella. Venerdì 23 maggio, alle 21, ci sarà un'adorazione in chiesa. Sabato 24 maggio, alle 20.30, si terrà la Santa Messa, presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella.

Alla fine della funzione, la statua di Maria Ausiliatrice verrà portata in processione per le vie del quartiere, accompagnata come ogni anno da centinaia di fedeli; inoltre, come da tradizione, saranno presenti anche 20 bambini che questa domenica hanno ricevuto la Prima Comunione.

La processione partirà da piazza San Giovanni Bosco, raggiungerà via Italia e le zone limitrofe per poi ritornare nella chiesa di San Cassiano.