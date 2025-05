Provincia, 30 anni di storia, Emanuele Ramella Pralungo ai dipendenti: "Voi siete l'essenza dell'ente e me ne avete fatto innamorare" FOTO e VIDEO

Era un Emanuele Ramella Pralungo visibilmente emozionato, il Presidente che si è rivolto ai dipendenti in occasione dell'inizio dei festeggiamenti dei 30 anni della Provincia di Biella oggi venerdì 23 maggio in sala Becchia: "Voi siete l'essenza dell'ente e me ne avete fatto innamorare", queste le sue parole.

Ramella Pralungo è stato l'unico Presidente a ricoprire due mandati, il primo nel 2014 e il secondo ora, dal 2021.

"So di essere stato un presidente scomodo, di avervi chiesto tanto - questo l'inizio del suo discorso - di chiedervi tanto, di sembrare sempre arrabbiato nella realtà non lo sono. Vi chiedo scusa per le idee che ogni tanto mi balenano per la mente".