Alpini & Riso Catella, un'accoppiata perfetta

Maggio 2025: l’Adunata Nazionale degli Alpini ha invaso le strade di Biella con un’ondata di emozione, canti, cori, tricolori e storie che si intrecciano con la memoria.

Per noi di Cascina Catella, azienda agricola a conduzione familiare con vendita diretta di riso, mais e salumi, è stato un momento unico e indimenticabile, Non solo abbiamo vissuto l’orgoglio di accogliere migliaia di penne nere da tutta Italia, ma abbiamo potuto raccontare il nostro territorio anche attraverso i sapori autentici della pianura biellese.

Durante i giorni dell’Adunata, la cascina si è trasformata in un punto di incontro per Alpini, famiglie e curiosi, in tanti hanno visitato il nostro spaccio aziendale, attratti dall’aroma del nostro salame nostrano, dalla polenta macinata a pietra e dai risotti preparati con il nostro riso Carnaroli. È stato bello vedere i nostri prodotti diventare parte delle tavolate e dei brindisi di questa grande festa. Il nostro spaccio, allestito con cura tra bandiere e foto storiche, è stato anche un piccolo presidio di racconto rurale: abbiamo parlato di agricoltura sostenibile, del legame tra uomo e terra, della fatica che si trasforma in eccellenza.

Noi della Catella ringraziamo l’Associazione Nazionale Alpini per l’organizzazione impeccabile, le istituzioni locali per il supporto e soprattutto gli Alpini per averci fatto sentire parte di una famiglia così grande, unita ed orgogliosa. L’Adunata 2025 ci ha lasciato nel cuore un sentimento di appartenenza e gratitudine, ci ha confermato quanto sia importante custodire le tradizioni – agricole, culinarie e umane – che ci rendono unici. Alla prossima adunata, con il cuore sempre in marcia.

Questa realtà si trova a Cascina Catella 4, a Villanova Biellese.