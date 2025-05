Cure palliative, la lettera di un medico all'ASL Biella: “Grazie per la qualità dell'assistenza e l'umanità”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Scrivo la presente per esprimere la mia più profonda gratitudine e vivo apprezzamento per l'eccezionale qualità dell'assistenza e della cura che ha ricevuto mia madre dal Servizio di Cure Palliative dell'ASL di Biella. In un momento particolarmente delicato e difficile, il vostro servizio si è distinto per la immediata disponibilità, l'elevata professionalità e la profonda umanità rivolta al benessere fisico e al sostegno emotivo di mio padre.

Desidero in particolare ringraziare il Dr. Luca Marinone che ha accolto la mia richiesta anche se era il sabato pomeriggio che precedeva la Pasqua, l'équipe medica e infermieristica che è venuta a domicilio: Dott.ssa Ilenia Potenza, Dott.ssa Elisa Acquadro, Dott.ssa Giovanna Badà. Mi interesso come medico di Cure Palliative da molti anni, ma quando si tratta di curare i propri famigliari si perde lucidità e razionalità per cui ho preferito la consulenza del Vostro Servizio.

Alcuni anni fa ho avuto l'onore e l'onere di ricoprire un ruolo di componente di un Organismo Nazionale in tema di Cure Palliative, e so bene quanto sia difficile organizzare secondo i principi della Legge 38/2010 un Servizio domiciliare dedicato alle Cure Palliative. Ho potuto apprezzare: la competenza e la dedizione del personale medico e infermieristico: la loro preparazione, la capacità di gestire situazioni complesse e la disponibilità all'ascolto.

L'approccio olistico alla cura: Ho apprezzato molto come l'attenzione non si sia limitata ai soli aspetti clinici, ma abbia compreso anche il supporto psicologico e spirituale, dimostrando una reale presa in carico della persona nella sua totalità. La comunicazione chiara e trasparente: Le informazioni fornite sono state precise, comprensibili e tempestive, il che ha contribuito a creare un clima di fiducia e serenità. L'organizzazione e l'efficienza del servizio: Nonostante la complessità delle cure palliative, ho riscontrato un'organizzazione impeccabile!

Sono profondamente grato per il modo in cui il vostro Servizio di Cure Palliative ha saputo accompagnare mia madre in questo difficile percorso, anche se molto breve, alleviando la sofferenza e offrendo un sostegno prezioso e insostituibile. Ritengo che la qualità del servizio che ho avuto modo di sperimentare sia un motivo di grande orgoglio per la vostra ASL e un esempio di eccellenza nel sistema sanitario nazionale ...e da Biellese ne sono veramente fiero! Con la più sincera stima e riconoscenza”.