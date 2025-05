Come prevenire i reati, buona affluenza a Valle Mosso per l'incontro con i Carabinieri

È stato un successo l'incontro del 20 maggio scorso tra i Carabinieri e la popolazione di Valle Mosso. L'evento è stato realizzato grazie al contributo dell'Auser Vallestrona, in collaborazione con il comune di Valdilana. Circa una trentina i partecipanti. Per l'occasione, si è parlato dei reati che possono colpire le fasce più sensibili della cittadinanza e di come si possono prevenire. Presenti il Mar. Magg. Marsella assieme al Mar. Ord. Corte.