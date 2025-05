Usa, aereo privato si schianta su abitazioni a San Diego: diverse vittime

(Adnkronos) - Un piccolo aereo privato si è schiantato oggi, giovedì 22 maggio, su un quartiere residenziale militare a San Diego, in California, provocando un vasto incendio e la morte di più persone a bordo. Non risultano vittime né feriti gravi tra i residenti, ma le autorità non hanno ancora confermato il numero esatto delle persone che si trovavano sull'aereo, un Cessna 550, diretto all’aeroporto Montgomery-Gibbs Executive.

"L'impatto ha creato un enorme campo di detriti e ha incendiato un intero isolato di abitazioni militari", ha spiegato Dan Eddy, assistente capo dei vigili del fuoco di San Diego. Il quartiere di Murphy Canyon è stato evacuato per il rischio di incendi e fuoriuscite di carburante. Le immagini dal luogo dell'incidente mostrano case sventrate e veicoli completamente distrutti. I soccorritori sono ancora impegnati nella ricerca del pilota e di eventuali altri passeggeri.