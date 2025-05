Cannabis, Radicali Italiani: "Arrestato il nostro segretario"

(Adnkronos) - Il segretario dei Radicali Italiani Filippo Blengino "è stato arrestato oggi, giovedì 22 maggio, e condotto in questura, dopo essersi autodenunciato per aver aperto un negozio di cannabis light nella nostra sede". E' quanto denunciano i Radicali Italiani in una nota. "Il decreto Sicurezza ha infatti equiparato la cannabis light, sostanza senza effetti psicotropi, che fino a poche settimane fa si vendeva in diversi negozi e tabacchini, alla cannabis con Thc. L'obiettivo della disobbedienza civile del nostro segretario, che ora rischia fino a vent'anni di carcere, è quello di smantellare questa norma liberticida innanzi alla Corte costituzionale. Non ci fermeremo" concludono.