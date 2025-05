Premio Atleta Studente, a 79 giovani il riconoscimento del gruppo Sella

Sono 79 gli studenti protagonisti della cerimonia di premiazione del “Premio Atleta Studente”, l’iniziativa promossa dal gruppo Sella e rivolta agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Biella e provincia, che si sono distinti per l’eccellenza dimostrata sia nel percorso scolastico che nelle attività sportive. Giunto alla sua ventunesima edizione, il premio rappresenta un riconoscimento significativo per quei giovani che, con impegno e costanza, riescono a conciliare studio e sport, raggiungendo risultati di alto livello in entrambi gli ambiti.

Istituito nel 2005, il “Premio Atleta Studente” ha già valorizzato nel tempo oltre 1000 ragazzi, selezionati su indicazione dei dirigenti scolastici del territorio. Si tratta di studenti che si sono messi in luce non solo per i traguardi ottenuti, ma anche per i valori che rappresentano: lealtà, correttezza, spirito di squadra e rispetto reciproco, sia nell’ambito scolastico che nelle competizioni sportive. Oltre alle discipline tradizionali, tra i premiati figurano anche atleti impegnati nel lancio del giavellotto, pugilato femminile, krav maga, snowboard, scherma, arrampicata sportiva femminile, cheerleading e triathlon. La cerimonia premiazione si è tenuta oggi, giovedì 22 maggio, presso l’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella in via Corradino Sella 6, a Biella. All’evento parteciperanno Attilio Viola, Direzione Banca Sella Holding, Edoardo Maiolatesi, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Biella, Mosè Brizi, Consigliere Delegato della Provincia di Biella, Michele Cipriani del CONI di Biella, Giuseppe Pesce del Panathlon Biella, Luigi Talamanca e Laura Zanotti, referenti dell’Ufficio Scolastico Provinciale rispettivamente per l’educazione fisica e l’ufficio studi.

Questo l’elenco degli studenti premiati, appartenenti a 22 istituti diversi di Biella e provincia: Costanza Antoniotti, Valentina Basso, Lucio Balducci, Augusto Barbera, Gregorio Benedet, Francesco Boano, Edoardo Bocchino, Dunja Bojanic, Beatrice Bonacci, Davide Borio, Giacomo Bottigella, Martina Brunetti, Valerio Grigio Caccamo, Petra Candio, Elia Andrea Castello, Elisa Cerutti, Carolina Ciocirlan, Vittoria Cirillo, Teresa Coccolo, Zaccaria Coda Zabetta, Camilla Cosentino, Marco Cossa, Anna De Carlo, Luca Debernardi, Tommaso Desirò, Giorgia Destefani, Deborah Donna, Rebecca Forgnone, Gaia Forno, Lucia Gabella, Edoardo Garrione, Eleonora Ghione, Martina Giavarra, Vittoria Giorcelli, Alice Giroldi, Michele Guasco, Iacopo Guzzo, Alessio Iacaccia, Eugenia Iacazio, Matilde Livorno, Giulia Macchieraldo, Vittoria Mancin, Lorenzo Marcato, Camilla Marinelli, Davide Mascherpa, Lorenzo Meirone, Valeria Mercando, Piergiorgio Migliorini, Francesca Montanaro, Carolina Monteferrario, Edoardo Mosca, Leonardo Mosca, Gregorio Muzio, Francesca Nerva, Mattia Noureldin Maala, Diego Oliva, Tommaso Oliva, Aurora Orrù, Gaia Ortolina, Giuseppe Luciano Piazza, Tommaso Pilati, Lorenzo Puccio, Paolo Ramella Pezza, Miriam Regazzo, Pietro Remorini, Alessandro Ronzani, Federico Russo, Mattia Santacaterina, Sofia Scaramal, Alice Senta, Jacopo Siciliano, Elisabetta Strobino, Gaia Tarasco, Lorenzo Teagno, Valentina Martina Tempia, Anna Tomei, Melek Umeroska, Daniele Zarra, Denise Zorzi.