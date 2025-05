Capolinea per Botalla TeamVolley: domenica la Final-4 Dello Ziccio FOTO

Gara-2 delle semifinali di Prima Divisione è amara per il Botalla. Contro una Igor Trecate infarcita di elementi dalla B2, le giovani biancoblù perdono al quinto set un match tiratissimo. Chiusura di girone invece perfetta (e da imbattuto) per il Generali, che infila un doppio 3-0 e accede alla Final Four del Trofeo “Daniele

Ziccio” Under17, in programma domenica 25 maggio. Il punto sul Settore Giovanile del TeamVolley.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST – Semifinale [Gara-2]

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Igor Volley Trecate 2-3

(21-25/25-21/18-25/25-12/13-15)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano 3, Boggiani, Cavaliere 24, Sola 18, Cena 5, Gariazzo, Damo 7, Floris, Gasparini 8, Paniccia, Piletta 9, Barengo, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Come è giusto, complimenti alle avversarie per le due ottime gare disputate. È un peccato per le nostre ragazze: si meritavano Gara-3. La prima non l’abbiamo giocata e in vista della seconda abbiamo lavorato molto duramente per riaprire la serie, siamo arrivati a un soffio dal farlo. Le ragazze ci tenevano, ma il risultato è giusto: Igor si è mostrata più concreta, nonostante l’età. In questa stagione ho spremuto le giocatrici fino all’ultimo, con quattro allenamenti e due sedute-pesi alla settimana, sono incredibilmente fiero del lavoro svolto, sia individuale che collettivo. Non si può sempre vincere, ma il bello è questo. Spero sia una spinta per la loro crescita, gli ho spiegato che l’obiettivo primario non sempre coincide con la meta finale. Devono ragionare anche su questo. Era una finale anticipata? Forse, loro hanno portato dalla B2 qualche giocatrice di esperienza. L’avrebbe fatto chiunque, io per primo: non li biasimo. Ha vinto chi ha messo più concentrazione e la loro promozione è meritata. La formula è particolare, ma lo sapevamo dall’inizio».

UNDER17

UNDER17 | Trofeo “D. Ziccio” - 6a giornata

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Virtus Biella Fucsia 3-0

(25-11/25-14/25-9)

La schiacciatrice Emma LANARI: «Abbiamo gestito la gara con sicurezza, mantenendo sempre il controllo e senza mai rischiare realmente di compromettere il risultato finale. Nonostante qualche errore, siamo riuscite a costruire un buon gioco e a portare a casa la vittoria. La sfida contro il Volley Vercelli è fondamentale per mantenere il primo posto in classifica nel girone e accedere così alla Final Four».

UNDER17 | Trofeo “D. Ziccio” - 7a giornata

Palestra S.M. “B. Lanino” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli – GENERALI TEAMVOLLEY 0-3

(6-25/14-25/17-25)

La centrale Giulia BARENGO: «Abbiamo giocato bene e ottenuto un risultato positivo, con un primo set organizzato e in cui abbiamo commesso pochi errori. Nel secondo e nel terzo invece siamo calate di attenzione, concedendoci qualche sbavatura di troppo e adeguandoci al ritmo delle avversarie. Continueremo ad allenarci nei prossimi giorni, per preparare al meglio le Final Four di Novara che sono ormai dietro l’angolo».

UNDER15



UNDER15 | Coppa Primavera - 7a giornata

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Valsesia Team Volley 15 3-2

(27-25/22-25/22-25/25-20/15-10)

Coach Marco ALLORTO: «Ultima partita di Coppa Primavera e ultima vittoria stagionale. Direi bene, molto bene. Non c’era assolutamente modo migliore di terminare questa nostra annata sportiva. Abbiamo gettato le basi per il prossimo campionato: credo che ci sia ancora molto lavoro da fare, ma con impegno e fiducia nei propri mezzi si può sicuramente fare».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Under17 | Trofeo “D. Ziccio” – Final Four

Domenica 25/5

Palestra S.P. “A. Peretti” di Novara, ore 10.30.

Euroadesiv Omegna Pallavolo – GENERALI TEAMVOLLEY

Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara, ore 15.30.

Eventuale finale vs [Volley San Giacomo – Gulliver Novi Azzurra]