Pro Loco Biella e Valle Oropa, tornano le passeggiate: si parte alla scoperta della Valle Cervo

La Pro Loco Biella e Valle Oropa organizza per sabato 24 maggio una piacevole e suggestiva passeggiata ad anello tra i boschi della Valle Cervo, con partenza da Campiglia Cervo.

Il ritrovo è fissato alle 14.15 presso il parcheggio dell’Ristorante Asmara a Campiglia Cervo, con partenza prevista attorno alle 14.30. Il rientro è stimato per le 17.30, dopo circa 10 km di percorso e 290 metri di dislivello positivo, affrontati su mulattiere ben conservate tra faggete, castagneti e abetaie. Il tragitto, di difficoltà facile, prevede diverse tappe di interesse storico e spirituale, tra cui: Santa Maria di Pediclosso, Santuario di San Giovanni di Andorno, punto più elevato dell’escursione e Sentiero delle Cinque Cappelle votive, immerso in una splendida abetaia Un breve tratto su asfalto condurrà infine i partecipanti da Oretto Inferiore al punto di partenza.

In caso di necessità, il percorso potrà essere lievemente modificato in base alle condizioni del terreno. La partecipazione è gratuita per i soci della Pro Loco Biella e Valle Oropa. Per i non soci è possibile iscriversi in loco. Le guide escursionistiche Marco Macchieraldo e Pietro Ostano, insieme ai volontari della Pro Loco, accompagnerà i partecipanti lungo tutto il percorso, illustrando curiosità e dettagli del territorio.

Consigli utili: si raccomandano scarpe adatte a sentieri con pietre e foglie, bastoncini da trekking, acqua e un K-Way in caso di pioggia. L’iniziativa è un’occasione unica per scoprire, in compagnia, i tesori naturali e culturali della Valle Cervo. Per informazioni: proloco.biellaoropa@gmail.com o 3288248937.