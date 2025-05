Solidarietà al Presidente Schifani. Pichetto: “Gravissime minacce, gesto vile da condannare con fermezza”.

“Esprimo la mia piena solidarietà al Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, per le gravissime minacce ricevute. Un gesto vile e inaccettabile, che va condannato con la massima fermezza. La violenza e l’intimidazione non devono e non possono trovare spazio nella nostra società e nelle nostre istituzioni. Al Presidente va il mio sostegno personale e istituzionale. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura per fare piena luce sull’accaduto”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.