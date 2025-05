Salita Pantani nel segno dell’inclusione: Cinzia Fantino pronta alla sfida VIDEO

Una giornata emozionante e carica di significato in attesa del Giro d’Italia a Biella, dove nella giornata di ieri, in piazza Duomo, ha preso il via un’avventura speciale. Cinzia Fantino, atleta non vedente proveniente da Cuneo, ha deciso di affrontare la celebre salita Pantani accompagnata dalla sua guida Ferruccio Martini. Un’impresa che unisce sport, coraggio e inclusione.

Presente all’evento anche il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, che ha voluto salutare e sostenere i ciclisti prima della partenza: “È una grandissima atleta – ha dichiarato – affronta una delle salite più dure e celebri del Giro. Io stesso l’ho percorsa l’anno scorso e so quanto sia impegnativa. Aggiungiamo a questo il valore simbolico e umano del suo gesto: è un segno meraviglioso di inclusione, forza d’animo e coraggio. Il suo viaggio è anche quello di chi la accompagna e le descrive gli scenari che la circondano, permettendole di vivere appieno l’esperienza.”