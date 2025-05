Giro d'Italia, tappa a Biella: riunione in Prefettura, si parla di sicurezza

In data odierna il Prefetto di Biella Elena Scalfaro ha convocato il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica in vista dello svolgimento del 108° Giro d’Italia, la cui diciannovesima tappa del 30 maggio 2025 “Biella-Champoluc” interesserà anche il territorio della provincia di Biella.

Il Comitato è stato ampliato nella sua ordinaria composizione con la partecipazione della Sezione di Polizia stradale di Biella, dei Vigili del Fuoco, dell’ASL di Biella, del 118 centrale operativa di Novara e dell’Organizzatore della competizione ciclistica in parola. Il percorso di gara interesserà tratti di strade comunali e provinciali ricadenti nel territorio dei Comuni di: Biella, Occhieppo Inferiore, Camburzano, Mongrando e Donato. Finalità del Comitato è stata quella di definire la cornice di sicurezza entro la quale si svolgerà la predetta manifestazione sportiva, avendo riguardo sia delle squadre dei concorrenti che degli spettatori.

Gli indirizzi emersi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica verranno tradotti in misure operative in sede di apposito Tavolo tecnico a cura del Questore. In esito alla definizione di tutti i presidi di sicurezza volti a garantire l’ordinato svolgimento della manifestazione ciclistica, il Prefetto adotterà l’Ordinanza di sospensione della circolazione stradale per entrambi i sensi marcia lungo tutto il percorso di gara, ai sensi dell’articolo 9 del Codice della Strada.