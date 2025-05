Cinzia Fantino accolta ad Oropa: l'arrivo al Santuario per festeggiare il traguardo Pantani FOTO e VIDEO

Dopo la fatica, l’abbraccio spirituale. A dare il benvenuto agli atleti saliti lungo la celebre salita Pantani è stato Manuel Pera, segretario generale del Santuario di Oropa, che ha accolto i protagonisti dell’iniziativa sportiva inclusiva.

"Benvenuti al Santuario – rivolgendosi all'atleta non vedente, Cinzia Fantino, al termine della scalata – e complimenti per la prestazione. La salita Pantani non è per tutti, e noi siamo lieti di vedervi arrivare fin qui."

Una giornata di compagnia e condivisione sulle orme di Marco Pantani: "Ora godiamoci il traguardo!"