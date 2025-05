Biella, sport e disabilità: la parola degli accompagnatori FOTO e VIDEO

In occasione della salita Pantani in tandem, le realtà del territorio si sono ritrovate per lanciare un messaggio chiaro: lo sport deve essere accessibile a tutti, senza barriere. Tra i protagonisti, due associazioni che fanno dell’inclusione la propria missione quotidiana: SCI-ABILE ed Evergreen Bike.

Valerio Ramella, presidente di SCI-ABILE, ha raccontato l’esperienza positiva vissuta durante l’inverno, con il progetto dedicato allo sci per persone con disabilità: "Abbiamo portato tanti ragazzi sulle piste con il sit-ski. È stata un’avventura indimenticabile, e oggi siamo qui per dire che lo stesso spirito può e deve vivere anche su due ruote. Vogliamo offrire esperienze, emozioni e libertà a chi magari ha solamente bisogno di strumenti alternativi."

Sulla stessa linea anche Gabriele Lollo, guida MTB di Evergreen Bike, che sottolinea l’importanza dell’ascolto: "I nostri programmi nascono dalle richieste delle persone. Ci adattiamo alle esigenze degli atleti. Il nostro obiettivo è far conoscere la montagna, l’aria aperta e il piacere di stare insieme in movimento. La tecnica è importante, ma l'obiettivo è il divertimento".