Biella, Olivero e Moscarola incoraggiano Cinzia e Ferruccio verso la salita Pantani VIDEO

È una giornata di sport e forti emozioni quella vissuta a Biella in occasione della speciale iniziativa che ha visto protagonista Cinzia Fantino, atleta non vedente, pronta ad affrontare la salita Pantani in tandem con la sua guida Ferruccio. Un’impresa che non è passata inosservata alle istituzioni locali, che hanno voluto essere presenti per esprimere il loro sostegno.

In occasione della partenza simbolica verso la salita Pantani, il sindaco di Biella Marzio Olivero e l’assessore allo sport Giacomo Moscarola hanno voluto portare il loro saluto agli atleti presenti, sottolineando il valore dell’iniziativa e il ruolo crescente della città nello scenario sportivo nazionale.

«Affrontare la salita Pantani – ha detto il sindaco – è un gesto importante, soprattutto se fatto con entusiasmo. È un luogo simbolico per il nostro territorio, reso epico da Marco Pantani. Oggi è un’occasione per stare insieme e per promuovere Biella con orgoglio. Un augurio agli atleti Cinzia e Ferruccio, che possano godersi una via emblematica; li accompagneremo virtualmente fino alla meta.»

L’assessore Moscarola ha ribadito l’importanza dello sport inclusivo: «Iniziative come questa parlano al cuore. L’inclusione nello sport non è un dettaglio, è una direzione. Biella, con eventi come il Giro d’Italia e lo Special Olympics, dimostra di crederci davvero.»

La città, fresca del successo dell’Adunata degli Alpini, continua a investire su eventi che promuovono la conoscenza del territorio: “Biella ha potenzialità immense – ha concluso Olivero – e iniziative come questa ci aiutano a raccontarle al meglio.”