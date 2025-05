CNA Impresa Donna, a Biella passaggio di testimone: Cristina Argentero è il nuovo presidente

La penultima assemblea elettiva prima di quella generale, in programma il 14 giugno prossimo, ha visto protagoniste le associate a CNA Impresa Donna, che si sono date appuntamento mercoledì 21 maggio (alle 18.30) presso la sede di CNA Biella, in via Repubblica n. 56.

L'incontro si è aperto con i saluti di Gionata Pirali, Presidente dell'Associazione ed è proseguito con due graditi interventi da remoto: quello di Rachele Sinico, Coordinatrice di CNA Impresa Donna Torino e Piemonte e di Rossella Calabrò, Presidente CNA Impresa Donna Piemonte. A seguire, l'apertura ufficiale dei lavori assembleari, che hanno fatto registrare il passaggio di testimone tra la Presidente uscente Annalisa Zegna e la neoeletta, all'unanimità, Cristina Argentero.

L'Assemblea presentava all'ordine del giorno anche il rinnovo del Consiglio direttivo, che risulta così composto: Cristina Argentero (Presidente), Carla Fiorio (Vice Presidente), Annalisa Zegna (Vice Presidente), Cinzia Sola, Eleonora Correggia, Maria Cristina Pegoraro, Chiara Lorenzetti, Alessia Pancotti e Sara Calvio. Nel corso della serata, Cristina Argentero ha presentato una breve relazione sugli obiettivi del prossimo quadriennio e ha dato letture del documento di programmazione stilato dal Direttivo uscente in collaborazione con un gruppo di imprenditrici che si erano proposte come candidate al nuovo Consiglio.

“La Bussola 2025-2029”, questo il titolo del testo, rappresenta la fotografia di cosa CNA Impresa Donna Biella rappresenti oggi per il territorio e di come le imprenditrici biellesi vogliono affrontare le tante sfide che traghetteranno il Gruppo al termine di questo mandato quadriennale. “Impresa Donna è un network di imprenditrici che desiderano rappresentare una categoria talvolta ancora trascurata e in cui promuovere cultura, conoscenza dei diritti e delle opportunità”, si legge nel documento. A livello locale, le imprese rosa rappresentano una quota significativa, attestandosi al 21,5% del totale. “Una realtà dinamica, che detta i tempi della società in cui viviamo”, si sottolinea nel documento. Quanto agli intenti programmatici, spiccano la rappresentanza, il dialogo e confronto con altre realtà al femminile, o che in qualche modo, anche indirettamente, rappresentino o debbano rappresentare le donne. Poi c'è l'aspetto legato al cambiamento di paradigma, verso una vera parità tra imprenditrici e imprenditori. Come? Con la partecipazione ai tavoli della politica, delle istituzioni e delle associazioni. Non solo: guardare avanti vuol dire anche coniugare tradizione e innovazione, così come avere contezza e consapevolezza degli strumenti e delle opportunità che possano concorrere alla realizzazione di obiettivi sempre più ambiziosi.

Non manca un focus sui giovani, in particolare sulle le imprenditrici di domani: occorre sostenerle, trasferendo e diffondendo modelli di successo per promuovere la crescita dell'imprenditoria femminile. La cultura d'impresa, si legge ancora tra le righe de “La Bussola”, deve poter entrare nelle scuole, negli enti di formazione e nei diversi luoghi di interesse, affinché l'imprenditoria torni ad essere motore del territorio e opportunità lavorativa. In agenda, creare momenti di discussione e confronto, organizzare eventi e manifestazioni in grado di rigenerare costantemente il Gruppo, collaborare con gli altri Gruppi e Raggruppamenti presenti in CNA Biella. Infine, sensibilizzare l'opinione pubblica e la società su temi trasversali, legati alla figura della donna, aderendo e collaborando alle varie manifestazioni locali, regionali e nazionali. «Se tanto lavoro è già stato fatto, ancora molto ce n'è da fare», ha concluso la Presidente Argentero. Al termine dell'Assemblea elettiva, le imprenditrici presenti in sala hanno potuto rilassarsi in allegria consumando il tradizionale aperitivo che precede i saluti.