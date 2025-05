Rapina con scontro a fuoco, ostaggi e ordigno: è un'esercitazione dei Carabinieri, c'è anche un biellese

Ha destato curiosità l'esercitazione coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Novara. Il test si è tenuto martedì scorso, 20 maggio, all'interno dell'outlet di Vicolungo.

In tale occasione, è stata ricreata una rapina a mano armata, con successivo scontro a fuoco tra militari dell'Arma e una banda di rapinatori, disinnesco di un ordigno lasciato in un negozio e persone prese in ostaggio.

Era presente anche il negoziatore del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Biella. L'obiettivo era valutare il grado di risposta di fronte ad un simile scenario, unito al coordinamento delle forze in campo.